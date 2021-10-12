МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Новый состав Государственной думы уже в осеннюю сессию может принять законопроекты о продлении "дачной амнистии", создании Фонда развития территорий, строительстве на приаэродромных территориях и энергосервисных контрактах, при этом решение вопросов о статусе апартаментов и архитекторах вновь затянется, считают представители экспертного сообщества, опрошенные РИА Недвижимость. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России вырос на треть

Среди законопроектов в высокой степени готовности, уже внесенных в Думу, президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева выделяет следующие: о продлении сроков "дачной амнистии" и дальнейшем упрощении процедуры оформления прав собственности на землю под индивидуальными домами; об определении понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", а также о создании Фонда развития территорий на базе объединения Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков. "Все эти законопроекты очень важны и актуальны, поэтому надеюсь, что они будут приняты в осеннюю сессию. Ко всем этим законопроектам есть вопросы, которые могли бы быть учтены при их подготовке уже ко второму чтению", — сказала она.

В Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) рассчитывают на скорое принятие закона, направленного на совершенствование регулирования деятельности саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве и их взаимодействия между собой и банками, в которых размещаются средства компенсационных фондов СРО. "Сейчас законопроекта рассматривается советом Государственной думы, он включен в примерную программу нижней палаты парламента на ноябрь 2021 года", — уточнил президент объединения Антон Глушков.

В ноябре, по данным Глушкова, депутаты могут заняться и законопроектом, направленным на упрощение правил ввода в эксплуатацию построенных зданий и сооружений в седьмых подзонах приаэродромных территорий. "Эти законопроекты имеют довольно высокие шансы быть принятыми на осенней сессии. Хотя, конечно, они будут еще дорабатываться по результатам представленных замечаний", — отметил он.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук надеется на принятие закона об энергосервисных контрактах в многоквартирных домах, который был внесен в Госдуму в конце прошлого года, но из-за аппаратных разногласий даже не был направлен в рассылку. Он также считает, что в эту сессию отменят обязательное закрытие открытых систем теплоснабжения, поскольку 1 января 2022 года истекает срок, до которого необходимо было провести необходимые мероприятия. Кроме того, оперативно пройдет инициатива московских властей, которая касается ужесточения наказания за недобросовестную работу регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами, уверен Склянчук. В то же время, по его мнению, затянутся вопросы снижения максимальной доли расходов граждан на оплату ЖКХ в доходе семьи с 22 до 15% и предоставлением льгот при наличии задолженности.

Особые ожидания у экспертов связаны с законопроектом о статусе апартаментов, который разрабатывался несколько лет и, наконец, был внесен на рассмотрение Госдумы в конце апреля. По мнению Косаревой, он является наиболее спорным и может вызвать серьезные дебаты в парламенте, потому что есть сторонники полного запрета на строительство новых апартаментов, к тому же до сих пор нет понимания, что делать с уже построенными. В рамках первого и второго чтения законопроект будет серьезно доработан, считает Глушков. "Если законопроект долго разрабатывается, это значит, что разработчики либо не могут договориться между собой, либо преодолеть вето других участников законотворческого процесса или сопротивление тех, на кого направлена инициатива, поскольку они заинтересованы в сохранении статус-кво", — пояснил Склянчук, уверенный, что шансы на принятие его в осеннюю сессию невелики.

Не принят он может быть в числе прочего и потому, что осенняя сессия прежде всего будет посвящена принятию федерального бюджета, отметил он. По той же причине, считает эксперт, в случае внесения вряд ли будет принят законопроект об архитектурной деятельности. Глушков уточнил, что он направлен на закрепление авторского надзора архитектора и его контроль за реализацией своих проектов, также он регулирует статус главного архитектора города. При этом глава НОСТРОЙ полагает, что в текущем году в Думу его даже не внесут – на конец года запланировано лишь обсуждение его доработанного варианта внутри Минстроя.

Говоря о других инициативах, которые еще не дошли до Госдумы, Склянчук выделили законопроекты о регулировании похоронной деятельности, расширении возможностей обеспечения жильем детей-сирот и пересмотре законодательства о Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Кроме того, можно ожидать корректировок в ранее принятые законы, например, о бесплатной замене электросчетчиков, газификации населенных пунктов и гаражной амнистии. "О других новеллах узнаем после утверждения правительственного плана законотворческой деятельности на следующий год", — заключил Склянчук.