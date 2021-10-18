ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость, продажи и цены на жилье в Китае постепенно стабилизируются, в дальнейшем ожидается, что рынок недвижимости сохранит устойчивое развитие, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй. Опубликованы данные по росту ВВП Китая

Заявление чиновника прозвучало на фоне продолжающихся проблем у одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande, который оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

"Отрасль недвижимости является важной частью национальной экономики, также она тесно связана с жизнью населения. В последние годы, в соответствии с требованиями центрального правительства, все регионы и компетентные ведомства решительно настаивали на отказе от спекуляций с недвижимостью, продолжали прикладывать усилия для стабилизации цен на землю и на жилье, эффективно предотвращали и устраняли потенциальные риски, а также способствовали стабильному и здоровому развитию рынка недвижимости", — заявил Фу Линхуэй.

По его словам, с начала этого года путем совершенствования долгосрочного механизма рынка недвижимости и сдерживания необоснованного спроса, удалось в целом стабилизировать рынок недвижимости, "инвестиции в недвижимость, продажи и цены на жилье постепенно стабилизируются".

Также он добавил, что в июле и августе наблюдалась тенденция снижения темпов роста цен на недвижимость в 70 крупных и средних городах страны. "На следующем этапе, жилищная система как для покупки, так и для аренды, будет постоянно совершенствоваться, субъекты рынка будут стремиться к рациональности, а рынок недвижимости, как ожидается, сохранит устойчивое развитие", — указал он.