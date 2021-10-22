МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки вызвала большую заинтересованность у россиян, теперь упрощенные условия будут действовать и на приобретение частных домов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил направить 47 миллиардов рублей на соцвыплаты

В ходе заседания правительства в пятницу он напомнил, что правительство расширяет льготную ипотеку по поручению президента.

"Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она (льготная ипотека — ред.) вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год — до 1 июля 2022 года", — заявил Мишустин.

"Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства", — добавил премьер.

Мишустин также заявил, что правительство скорректировало программу льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа, теперь она распространяется и на покупку вторичного жилья в моногородах.

"Правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека". Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке", — отметил Мишустин на заседании кабмина. Банк России сохранил ожидания по темпам роста ВВП

Он отметил, что это особенно актуально для таких городов, где не ведется новое строительство.

Премьер также отметил, что кабмин дополнительно направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей.

На заседании кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям с тремя и более детьми при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года.

"Сегодня дополнительно направим 14,5 миллиардов рублей для компенсации им платежей по жилищным кредитам", — сказал он.

По его словам, увеличение финансирования поможет 32 тысячам родителей.

Многодетные семьи могут рассчитывать на списание до 450 тысяч рублей по ипотеке.