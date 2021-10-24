ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших девелопеских фирм Китая Evergrande Group, находящаяся на грани дефолта, сообщила о возобновлении строительства по более чем 10 проектам. Соответствующее заявление компании было опубликованного в соцсети WeChat в воскресенье, 24 октября. СМИ: Evergrande выплатил просроченный платеж

Отмечается, что речь идет о строительстве объектов в шести городах: Шэньчжэнь, Дунгуань, Цзянмэнь, Шаньвэй, Чжухай и Чжуншань.

Ранее в среду Evergrande сообщила, что в сентябре группа заключила соглашения на продажу недвижимости на сумму 570 миллионов долларов.

Китайский девелопер Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет активного роста и многочисленных заимствований. К такому положению компанию привели падение продаж, высокорисковая бизнес-модель и политика властей КНР, направленная против подъема на китайском рынке жилья. На конец июня долг Evergrande достигал 304 миллиарда долларов.