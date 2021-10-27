МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Росреестр за девять месяцев 2021 года зарегистрировал в России почти 632 тысячи договоров участия в долевом строительстве — на 29% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, говорится в сообщении ведомства. ФНС объяснила причины роста налога для ряда владельцев недвижимости

В нем указывается, что больше всего договоров долевого участия заключено в Москве (100,5 тысячи), Московской области (86,7 тысячи), Санкт-Петербурге (55,2 тысячи), Краснодарском крае (43,7 тысячи) и Новосибирской области (22,9 тысячи). В сентябре 2021 года зарегистрировано почти 75 тысяч договоров с участием дольщиков.

На вторичном рынке спрос за девять месяцев вырос на 22% — до 3 миллионов сделок. Такие сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (196,1 тысячи), Московской области (180,6 тысячи), Москве (121,9 тысячи), Свердловской области (112,9 тысячи) и в Республике Башкортостан (93 тысячи). В сентябре 2021 года количество сделок на вторичном рынке составило 343 тысячи.

Общее число зарегистрированных ипотек за девять месяцев 2021 года составило 2,8 миллиона — на 24% больше в сравнении с данными за прошлый год. В сентябре текущего года зарегистрировано 314 тысяч ипотек.

Лидеры по регистрации ипотечных сделок за этот период — Московская область (242,6 тысячи), Москва (186,5 тысячи), Краснодарский край (163,7 тысячи), Санкт-Петербург (140,5 тысячи) и Свердловская область (113,4 тысячи).