МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В первые девять месяцев текущего 2021 года в России было заключено 632 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир, сообщал Росреестр. Это на 29,2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года: тогда было зарегистрировано 489 000 ДДУ. Украинцев разгневала закупка электроэнергии у России

Как пишет газета "Ведомости", наибольший рост продаж квартир зафиксирован в Московской области: здесь число заключенных договоров выросло почти на 76% — с 49 300 до 86 900.

На 46% увеличилось число сделок с жильем в Краснодарском крае — до 43 700. На 42% — в Москве — до 100 500.

Соакционер и управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко рассказал изданию, что его компания в этом году продала на 25% жилья больше, чем годом ранее.

На 20% фиксирует рост продаж и у ГК "Гранель", это подтвердил заместитель директора по продажам девелопера Сергей Нюхалов.

Увеличение количества зарегистрированных ДДУ опрошенные изданием эксперты и участники рынка связывают с льготной ипотекой, которая в крупных городах фактически действовала в первой половине этого года. Эта программа была запущена весной прошлого пандемийного 2020 года, как мера поддержки населения и строительной отрасли.