МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минэкономики предложило ряд мер поддержки строительной отрасти, в частности, транспортной инфраструктуры, которые в июле 2021 года пожаловались президенту России Владимиру Путину на кризис в отрасли, пишет РБК.

В числе предложенных министерством мер — установка минимального уровня рентабельности в строительных государственных контрактах, а также обязанность заказчиков платить авансы.

Издание ссылается на письмо замминистра экономического развития Владислава Федулова, которое он отправил на согласование в аппарат правительства и министерство строительства.

Напомним, в середине июля восемь крупнейших строительных компаний написали Путину письмо, в котором оценили состояние инфраструктурного строительства как кризисное и требующее внимания со стороны президента. Тогда представители отрасли писали, что с 2015 года отрасль ежегодно фиксирует убытки — в сумме за пять лет они составили 137 миллиардов рублей.

Как следует из письма Федулова, при подготовке доклада президенту России о мерах, направленных на повышение экономической устойчивости строительного комплекса, нужно учесть ряд предложений. В том числе, стоит установить минимальный уровень рентабельности (сметной прибыльности) строительных государственных контрактов в размере не менее 20% от их затрат. По данным Национального объединения строителей, сейчас этот показатель не превышает 4-7%.