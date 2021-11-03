МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичном рынке спрос увеличился — на 11,9%, поделился с "Известиями" руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Аналитики фиксирует стагнацию цен на вторичное жилье в России

По его словам, многие из граждан, подбиравших себе жилье, стремились ускорить совершение сделки. Также активизировались те, кто опасается продолжительного локдауна и растущей инфляции. "Россиян тревожит вероятность ухудшения эпидситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшего повышения ключевой ставки и разгона инфляции. При таком сценарии в том числе может встать под вопрос одобрение ипотеки", — объяснил эксперт.

Заместитель генерального директора компании "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов тоже констатирует, что в конце октября — начале ноября резко увеличился спрос на квартиры. Первоочередной причиной этого роста стало повышение Центробанком ключевой ставки с 6,75% до 7,5%. По мнению Ионова, покупатели стремятся взять ипотечный кредит на максимально выгодных условиях, пока банки не пересмотрели ставки.

темпы подорожания жилья замедлились в июле и августе, но в сентябре средняя стоимость квадратного метра, например, в столичных новостройках выросла почти на 3%, до 256 тыс. рублей, отметил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. В то же время "Циан" зафиксировал, что в октябре квартиры в строящихся домах в городах-миллионниках подорожали в среднем на 0,8%.

По прогнозу Колочинского, если не будет объявлен продолжительный локдаун, то до конца года цены на первичное жилье в Москве могут повысится примерно на 5%. По прогнозу Зайцева, в крупных городах они вырастут на 3-5%. При этом в "Циан" считают, что перспективе замедлится индексация цен, и они уже не могут расти теми же темпами, что во время ажиотажа прошлого года.