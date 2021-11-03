МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России за три квартала составил 281 миллиард рублей (3,2 миллиарда евро) — максимальный показатель за всю историю современного рынка страны, сообщила консалтинговая компания CBRE. Центробанк допустил падение спроса на ипотеку и недвижимость

По ее данным, только в третьем квартале 2021 года инвестиции в недвижимость России составили 93 миллиарда рублей (1 миллиард евро), что почти на треть выше аналогичного показателя за 2020 год.

"Исходя из текущей динамики, объем инвестиций в недвижимость России за 2021 год может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, когда годовые вложения достигали 305 миллиарда рублей (3,5 миллиарда евро). Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350-390 миллиардов рублей (4-4,5 миллиарда евро). Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России", — подчеркивается в сообщении CBRE.

По оценке компании, сегмент жилой недвижимости продолжает оставаться основным драйвером рынка инвестиций, при этом его объем сокращается. В третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42,6 миллиарда рублей (0,5 миллиарда евро) (46% от общего объема инвестиций) против 70,3 миллиарда рублей (0,8 миллиарда евро, 67%) во втором квартале 2021 года. Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, объемы вложений сохраняются на исторически высоких уровнях, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, из коммерческих секторов недвижимости максимальный объем вложений продемонстрировал складской сегмент, его доля достигла 29% от общего объема инвестиций (26,7 миллиарда рублей или 0,3 миллиарда евро). Результат за девять месяцев (48,5 миллиарда рублей или 0,6 миллиарда евро) также превышает аналогичные показатели предыдущих лет в складском сегменте. Интерес инвесторов к данному типу недвижимости продолжает усиливаться, отметили в CBRE. Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

Инвестиции в офисную недвижимость, по ее данным, составили 18,5 миллиарда рублей (0,2 миллиарда евро) или 20% от общего объема инвестиций. Активность инвесторов в офисном сегменте ограничивает сохраняющийся дефицит доступного к приобретению качественного продукта, говорится в сообщении. При этом консультанты отмечают высокий интерес инвесторов как к существующим объектам, так и девелоперским проектам.

В торговые объекты за последний квартал было направлено 5% общего объема инвестиций или 4,4 миллиарда рублей (0,05 миллиарда евро). В течение девяти месяцев вложения в этот сегмент сохранялись на низком уровне. Тем не менее активность инвесторов в торговом сегменте начинает восстанавливаться, есть предметный интерес со стороны профессиональных игроков как на объекты столицы, так и в региональных городах — в 2022 году инвестиции в торговый сегмент выйдут на траекторию устойчивого роста, спрогнозировали в компании.

"В течение девяти месяцев 2021 года рынок инвестиций в недвижимость России демонстрировал рост преимущественно за счет увеличения объемов вложений в приобретение участков под жилое строительство. Объем инвестиций в коммерческий сегмент составил 119,5 миллиарда рублей (1,4 миллиарда евро). Лидером среди коммерческих сегментов, как и на развитых европейских рынках, является складской сектор, доля которого по итогам 2021 года может стать максимальной среди остальных секторов коммерческой недвижимости впервые в истории. В отличие от рынков Европы профессиональный рынок арендного жилья не развит в России и пока еще не составляет ощутимую пропорцию объема инвестиции", — прокомментировала статистику старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.