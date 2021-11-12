МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Цены на вторичном рынке жилья повысились за год в среднем по России на 15,3%, но к сегодняшнему дню стабилизировались. Вторичный рынок перестает быть рынком продавца и становится рынком покупателя, считает президент саморегулируемой организации "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. Его цитирует "Российская газета". Инвестиции в недвижимость России установили исторический рекорд

Рост цен на первичном рынке жилья, вызванный повышенным спросом и подорожанием стройматериалов, подстегнул в 2021 году спрос на вторичное жилье. В городах-миллионниках средняя цена квадратного метра установила абсолютный рекорд, достигнув 92,7 тысячи рублей. Однако к настоящему моменту, по мнению Кулакова, потенциал для дальнейшего роста цен практически исчерпан.

Сегодня жилье покупают главным образом семьи, которые привлекают для покупки кредиты, и при этом они понимают, что в ближайшее время ставки по кредитам вырастут. В итоге, как отмечает Кулаков, спрос на вторичном рынке в России за октябрь снизился на 15%, а в некоторых регионах снижение достигло 30-35%.

При этом он считает, что вкладывать деньги в жилье комфортнее, когда сформировался рынок покупателя. "Конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%", — заключает эксперт.