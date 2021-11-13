МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, призванный освободить семьи от уплаты подоходного налога при продаже жилья. Льготу планируется распространить на семьи, которые продают квартиру для покупки новой и при этом имеют двух и более детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта. Инвестиции в недвижимость России установили исторический рекорд

В соответствии с предлагаемыми поправками на освобождение от уплаты налога могут претендовать родители двух или более несовершеннолетних детей, или детей до 24 лет, обучающихся очно. Еще одно условие заключается в том, что новая квартира должна быть приобретена в год продажи старой или не позднее 30 апреля следующего года. В законопроекте уточняется: если покупка происходит по договору долевого участия в строительстве, то должна пройти полная оплата по договору.

При этом кадастровая стоимость жилья или ее общая площадь должны быть больше, чем в проданной квартире, а кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.

Вместе с тем в документе указывается, что на момент продажи квартиры родители или дети не должны владеть жильем, чья площадь превышает половину площади приобретенного жилья.

Намечено, что поправки начнут действовать с даты официального опубликования закона и распространятся на доходы, которые были получены начиная с налогового периода нынешнего года.

На сегодняшний день при продаже недвижимости гражданам необходимо оплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%.

Летом нынешнего года президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме разработать до 1 декабря ряд поправок для облегчения выплаты налогов семьям, которые обзавелись вторым и более ребенком до истечения пятилетнего срока владения квартирой, которая стала им мала.