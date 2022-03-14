Хуснуллин заявил, что пока есть планы сохранить часть программ льготной ипотеке
ХУСНУЛЛИН: ПОКА ЕСТЬ ПЛАНЫ СОХРАНИТЬ ЧАСТЬ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ, НО ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ МОГУТ ПОВЫСИТЬ СТАВКИ
https://1prime.ru/development/20220314/836371959.html
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ХУСНУЛЛИН: ПОКА ЕСТЬ ПЛАНЫ СОХРАНИТЬ ЧАСТЬ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ, НО ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ МОГУТ ПОВЫСИТЬ СТАВКИ
https://1prime.ru/development/20220314/836371959.html
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