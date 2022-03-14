2022-03-14T14:16:49+03:00

2022-03-14T14:16:49+03:00

2022-03-14T14:16:49+03:00

2022

https://1prime.ru/development/20220314/836371959.html

Хуснуллин рассказал о планах по льготной ипотеке

Недвижимость

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ХУСНУЛЛИН: ПОКА ЕСТЬ ПЛАНЫ СОХРАНИТЬ ЧАСТЬ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ, НО ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ МОГУТ ПОВЫСИТЬ СТАВКИ ПРАЙМ, 14.03.2022

бизнес, новости, недвижимость

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60