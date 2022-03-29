МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что решение по льготной ипотеке для регионов и Москвы с Санкт-Петербургом принято, оно находится у него на подписи.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил установить с 1 апреля 2022 года ставку по льготной ипотечной программе на уровне не более 12%, а размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей — для других субъектов РФ.

"По ипотеке — конкретно и абсолютно у нас решение принято, поддержано… Постановление у меня на подписи", — сообщил Мишустин на встрече с депутатами от фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".