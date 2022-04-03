МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Ограничение внешнего туризма из-за санкций подстегнуло спрос на съемные загородные дома в Подмосковье — в результате летом их аренда может подорожать вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года, рассказали риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Риелтор оценила, когда подешевеет аренда жилья

По словам руководителя аналитического центра "Циан" Алексея Попова, сейчас в Подмосковье доступно для аренды около 3,9 тысячи объектов — на 18% больше, чем на конец марта прошлого года. Этому поспособствовал активный ввод индивидуальных домов в прошлом году. Директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын связывает рост объема предложения и с тем, что некоторые арендаторы пересмотрели свои финансовые возможности и не стали продлевать договоры аренды.

На фоне растущего предложения участники рынка отметили и повышение сезонного спроса. Как отметил Попов, количество откликов на объявления и просмотров объектов стало в 2,5 раза выше, чем в 2021 году. Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова уточнила, что рост спроса сопряжен и с ограничением туризма из-за санкций. В этой связи рассматривать варианты загородной аренды приходится заранее.

"Рост спроса повысил цены. Ставки аренды загородных домов в Подмосковье уже прибавили в цене по сравнению с прошлым годом от 15 до 25% и могут вырасти еще вдвое", — сказала Павлинова.

По данным "Циан", средняя стоимость аренды сейчас по объявлениям составляет 66,5 тысячи рублей в месяц. По мнению руководителя отдела аренды Apple Real Estate Юлии Плюсиной, еще одним фактором роста цен, помимо сложностей с выездом за границу, стало желание части собственников повысить ставки на фоне всеобщего удорожания.

При этом Павлинова уточнила, что растущий спрос пока не конвертировался в реальные сделки.