Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость
Власти Варшавы заявили, что изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100
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ВАРШАВА, 11 апр — ПРАЙМ. Власти Варшавы изъяли российскую недвижимость по адресу Собеского, 100, заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, сопровождаемый посолом Украины в Польше Андреем Дещицем.
По словам мэра, здание будет передано "украинским друзьям".
Тшасковский сообщил, что власти города пока не понимают, в каком состоянии находится здание. "В ближайшие часы мы сможем спокойно войти сюда, чтобы определить, сможем ли мы это здание отремонтировать или, возможно, частично снести", — отметил он.
При этом украинский посол сообщил, что Киев заинтересован в долгосрочной аренде.