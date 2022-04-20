МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Клуб инвесторов Москвы направил в департамент строительства в правительстве РФ предложение об увеличении размера налогового вычета при покупке жилья в новостройке в 2,5-4 раза, сообщил РИА Недвижимость исполнительный директор организации Владислав Преображенский. Правительство обязало банки раскрывать реальную стоимость ипотеки

По его словам, около двух недель назад клуб направил в департамент пакет предложений о поддержке первичного рынка жилья. Одна из ключевых мер — увеличение размера налогового вычета при покупке квартиры в новостройке.

"Мы считаем, что это станет дополнительным стимулом для покупателей новостроек", — отметил он.

Преображенский уточнил, что сегодня максимальная сумма, с которой предоставлется вычет, составляет 2 миллиона рублей. Таким образом, человек может вернуть не более 260 тысяч рублей. Клуб инвесторов Москвы предлагает повысить сумму, с которой производится вычет, до 8 миллионов рублей для городов федерального значения и до 5 миллионов для всех остальных.

Собеседник агентства обратил внимание, что, по данным ФНС, в среднем ежегодный возврат делается с доходов в 415 тысяч рублей. Так как при увеличении лимита возврат будет растянут на годы, значительно нагрузка на бюджет не вырастет, подчеркнул он.