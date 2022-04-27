МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Меры поддержки рынка жилья могут распространить на вторичный рынок недвижимости, заявил в интервью РБК вице-премьер России Марат Хуснуллин. Минпромторг поддержал "промышленную ипотеку" для бизнеса

Он допустил, что на рынке вторичного жилья может быть введена льготная ипотека, если правительство зафиксирует нехватку мер поддержки в результате мониторинга. При этом вице-премьер отметил, что в России связаны первичный и вторичный рынки недвижимости, так как граждане часто покупают квартиры в новостройках, продавая другие.

По данным Хуснулина, в 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем составлял 27%. По его мнению, этот показатель свидетельствует, что россияне стремились улучшать свои жилищные условия — например, продавали однокомнатную квартиру для покупки двухкомнатной.

"Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем", — заявил Хуснуллин.