МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ирбейский район Красноярского края возглавил топ-5 локаций в России по минимальной средней стоимости загородного жилья — это 210 тысяч рублей, сообщили РИА Недвижимость в сервисе Сбербанка "Домклик", изучившего объявления в 17 регионах страны. Россияне стали реже покупать товары для дома

По данным сервиса, самыми дешевыми локациями также стали Гагинский район Нижегородской области (350 тысяч рублей), Березовский район Пермского края (400 тысяч рублей), Еланский район Волгоградской области (400 тысяч рублей), Кизильский район Челябинской области (410 тысяч рублей).

"Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. В апреле объем предложения по загородным домам на "Домклике" в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (до 322,8 тысячи лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года", — пояснила руководитель аналитического центра сервиса "Домклик" Мария Ромчанова.

В Московской области самые дешевые дома, подсчитали аналитики, находятся в Егорьевске (1,38 миллиона рублей), Лотошине (1,74 миллиона рублей) и Зарайске (1,83 миллиона рублей).

В Ленинградской области местами с самыми дешевыми домами являются Киришский район (1,05 миллиона рублей), Подпорожье (1,13 миллиона рублей) и Лодейнопольский район (1,52 миллиона рублей).