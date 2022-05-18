МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Вопрос о рефинансировании льготной ипотеки на новостройки обсуждался на совещании в правительстве России, но не был поддержан, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Минфин ждет от Центробанка снижения ключевой ставки

Участники заседания отметили, что несколько тысяч человек взяли льготную ипотеку под 12%, но по существующим правилам, рефинансировать такие кредиты нельзя. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что уже были обращения на эту тему от граждан.

"Вопрос о том, чтобы задним числом распространить 9% на уже оформленные кредиты обсуждался и не был поддержан на совещании", — сказал Моисеев. На уточняющий вопрос журналистов он ответил, что совещание проходило в правительстве.

Ставка по программе льготной ипотеки на новостройки в мае была снижена до 9% с 12%, лимиты кредитов по ней ранее повысили до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных.