МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Вопрос о рефинансировании льготной ипотеки на новостройки обсуждался на совещании в правительстве России, но не был поддержан, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

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Участники заседания отметили, что несколько тысяч человек взяли льготную ипотеку под 12%, но по существующим правилам, рефинансировать такие кредиты нельзя. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что уже были обращения на эту тему от граждан.

"Вопрос о том, чтобы задним числом распространить 9% на уже оформленные кредиты обсуждался и не был поддержан на совещании", — сказал Моисеев. На уточняющий вопрос журналистов он ответил, что совещание проходило в правительстве.

Ставка по программе льготной ипотеки на новостройки в мае была снижена до 9% с 12%, лимиты кредитов по ней ранее повысили до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов для остальных.