МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Спрос на жилье в Москве упал на 50-60%, это, безусловно, скажется на инвестициях в эту сферу, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сбербанк ждет стабильного роста цен на жилье в России в 2022 году

"Мы видим, что спрос на жилье упал на 50-60% по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты — какие у них реализовываются, какие под риском", — рассказал Ефимов.

Он отметил, что в первую очередь город следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков.

"Что касается коммерческой застройки, то в моменте многие проекты были приостановлены, но это касается главным образом тех проектов, которые запускаются с нуля. Проекты, которые в высокой степени готовности, финансируются, все строится. Уверен, что к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется", — заявил заммэра.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 11.00.