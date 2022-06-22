МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в январе-мае текущего года на 1% превысило рекордный показатель за тот же период 2021 года, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра. Путин призвал ежегодно избавляться от ветхих сетей в ЖКХ

Так, за пять месяцев 2022 года в Москве было заключено 36,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве.

С учетом нежилого фонда в столице за отчетный период зарегистрировали 55,2 тысячи таких договоров, что также на 1% превышает показатели аналогичного периода 2021 года и на 65% — 2020 года, отмечается в сообщении.

В прошлом месяце московский Росреестр зарегистрировал 4,8 тысячи договоров долевого строительства на рынке жилой недвижимости, что на 7% ниже результата апреля.