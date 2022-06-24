Чистая прибыль девелопера "Самолет" выросла за пять месяцев
Чистая прибыль девелопера "Самолет" увеличилась на 82% за пять месяцев
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" за пять месяцев 2022 года увеличила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82% — до 9,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили а пресс-службе компании.
Выручка девелопера за пять месяцев выросла на 97% — до 72,4 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 94% и достигла 18,4 миллиарда рублей.
Как отмечается в сообщении застройщика, в показатели группы включены результаты компании "СПБ Реновация", приобретенной в декабре 2021 года и консолидируемой в отчетности по МСФО с 1 января 2022 года.
Объем продаж "Самолетом" первичной недвижимости вырос год к году на 89% — до 64,5 миллиарда рублей.
Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 600,9 тысячи квадратных метров, что на 17% превышает итог января-мая 2021 года. Средняя цена за квадратный метр за пять месяцев 2022 года составила 167 тысяч рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12%, говорится в сообщении.