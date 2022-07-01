МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Закон о продлении "дачной амнистии" вступил в силу в России в пятницу. В России резко вырос спрос на товары для дачи

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, ускоряющий сроки вступления в силу закона о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Документ содержит поправку, уточняющую, что закон начнет действовать не с 1 сентября 2022 года, как было ранее, а с 1 июля. Изменения вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты.

Как сообщил РИА Новости статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, данная версия "амнистии" не только продлевает сроки упрощенной регистрации недвижимости, но и расширяет ее возможности.

"Если под первую "амнистию" попадали только садовые, огородные, дачные, полевые, приусадебные земельные участки, а также земельные участки для индивидуального жилищного и гаражного строительства, то новый закон охватывает все виды разрешенного использования земель", — отметил он.

Закон также устанавливает, что, помимо необходимости личного участия собственника при регистрации недвижимости, предлагается регламентировать возможность подачи заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи "лицом, уполномоченным собственником (его законным представителем) в выданной им нотариально удостоверенной доверенности".