МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Проблема импорта и его замещения для российской строительной отрасли становится актуальной в текущих экономических условиях, в частности из-за ухода иностранных компаний с российского рынка и разрыва логистических цепочек поставок импортируемых товаров, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

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"По ряду позиций можно и нужно реализовать проекты импортозамещения, но оперативно сделать это не так просто, тем более на своей технологической базе. Поэтому проблема импорта и его замещения для строительной отрасли является достаточно серьезной", — сказала она.

По словам аудитора, в общей структуре затрат на стройматериалы большую долю составляет продукция, которая на 90% производится в России, но при этом строительная техника, машины и оборудование в основном импортируются. "Имеются проблемы с импортом котлов центрального отопления, насосов, кондиционеров, подъемников, лифтов, эскалаторов, ручных инструментов, бульдозеров и другой строительной техники", — добавила она.

Тем самым, по мнению аудитора, качество строительства жилья, возможно, снизится. "Сейчас мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда несмотря на меры поддержки как федерального, так и регионального уровня, строится энергетически неэффективное, не в полной мере обеспеченное объектами инфраструктуры жилье", — пояснила она.

Кроме того, Трунова отметила, что в сложившихся экономических условиях некоторые застройщики могут не справиться с проблемными ситуациями. Она привела статистику, что на 31 декабря 2021 года было выявлено 900 потенциально проблемных домов (8%) площадью 7,7 миллиона квадратных метров, при строительстве которых нарушены графики производства работ или чьи документы находятся в судах по рассмотрению дел о банкротстве застройщиков. "Мы надеемся, что ситуация по крайней мере не будет ухудшаться, но понимаем, что при наличии первой проблемы, это возможно", — заключила она.

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