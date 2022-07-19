МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Продажи вторичного жилье в Москве в январе-июне 2022 года упали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% — до 67,9 тысячи сделок, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. ВТБ отметил рост спроса на загородную недвижимость в России

В сообщении указывается, что в июне было зарегистрировано 8,3 тысячи сделок, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, но на 42% меньше в годовом выражении.

"Охлажденный спрос в апреле и в мае стал подогреваться в июне за счет снижения ипотечных ставок и более гибких условий продавцов вторичных квартир в Москве. В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15%, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров. Если смотреть на все полугодие, то объем сопоставим с результатом 2018 года, когда в Росреестре было оформлено 68 тыс. сделок. А по сравнению с шестью месяцами 2020-го число регистраций увеличилось почти на треть", — отмечается в нем.