МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ипотека является одним из главных драйверов жилищного строительства в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по строительству и ЖКХ во вторник. Клиентам "Сбера" стала доступна ипотека с господдержкой по сниженной ставке

"Одним из главных драйверов жилищного строительства является ипотека. В прошлом году здесь удалось добиться серьезных результатов. В рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 триллиона рублей. Темп набран высокий, и президент поручил его удержать, обеспечив при этом ввод жилья на уровне не ниже прошлого года", — сказал премьер.