Мишустин назвал ипотеку одним из главных драйверов строительства жилья
Мишустин: ипотека является одним из главных драйверов жилищного строительства
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ипотека является одним из главных драйверов жилищного строительства в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по строительству и ЖКХ во вторник.
"Одним из главных драйверов жилищного строительства является ипотека. В прошлом году здесь удалось добиться серьезных результатов. В рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 триллиона рублей. Темп набран высокий, и президент поручил его удержать, обеспечив при этом ввод жилья на уровне не ниже прошлого года", — сказал премьер.