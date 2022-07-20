МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Финляндии усилили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов. Более 20 российских компаний продолжают работу в Финляндии

Уточняется, что лица, не являющиеся гражданами Евросоюза, и компании, 10% и более капитала которых находятся во владении граждан или компаний из стран, не входящих в Евросоюз, с 2020 года для приобретения земельных участков в Финляндии должны получить лицензии от минобороны страны.

По словам торгпреда, в 2022 году в эту норму внесли ряд поправок. Прежде всего, теперь минобороны имеет право проверять происхождение средств, на которые осуществляется покупка. Ведомство также может устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии, подчеркнул Логинов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.