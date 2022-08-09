МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Осенью аренда жилья в России поднимется в цене на 10-20%, прогнозируют "Известия" со ссылкой на опрос участников участников рынка. Россиянам рассказали, как безопасно бронировать жилье на курорте

По данным издания, из-за роста конкуренции на рынке, высокой волатильности курса рубля к иностранным валютам, а также роста ключевой ставки минувшей весной арендные ставки в стране снизились на 8-10%.

Эксперт "Циан.Аналитики" Виктория Кирюхина объяснила: "Как следствие удорожания ипотеки часть продавцов со вторичного рынка ушли в сегмент аренды, отложив сделки на период неопределенности".

Она считает, что цены увеличатся с началом делового сезона, а также учебы в вузах и колледжах. Наиболее существенно средняя ставка, на ее взгляд, возрастет в Москве и Санкт-Петербурге, где она просела значительнее, чем в других облцентрах.

"В этом году осенью в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды вырастет на 10% минимум. А на ликвидные лоты — мини-студии площадью 10-15 квадратных метров, небольшие квартиры гостиничного типа — и на 20%", — считает ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.