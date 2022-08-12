МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Гарантирующие управляющие компании в регионах, создание которых предусмотрено стратегией развития стройотрасли и ЖКХ РФ, могут быть как государственными, так и частными, сообщил в интервью РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько. В Минстрое выразили обеспокоенность состоянием спецсчетов на капремонт

Текущая редакция проекта стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России до 2030 года предполагает, что застройщики жилья лишатся возможности назначать свои управляющие компании в новостройки. Сданные дома будут передаваться так называемой гарантирующей управляющей организации, выбранной властями регионов.

Отвечая на вопрос, следует ли из проекта, что в каждом регионе должна быть создана как минимум одна государственная УК, при этом качеством выше, чем существующие, чиновник сказал, что "вопрос прорабатывается" и "подходить к нему нужно гибко".

"Все регионы разные. У некоторых большие территории и разброс населенных пунктов, вряд ли одна компания будет способна эффективно всем управлять. При этом мы не говорим однозначно, что это должны быть именно государственные компании", — пояснил замминистра.

Полностью читайте интервью с Алексеем Ересько на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 10.00 мск.