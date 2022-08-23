МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Девелопер "Пионер" в январе-июне 2022 года сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в 12 раз — до 266 миллионов рублей. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО снизилась в первом полугодии

Как указывается в сообщении компании, полугодовая выручка уменьшилась на 41% — до 11 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства компании составили на 30 июня 2022 года 45,7 миллиарда рублей, уменьшившись за полгода примерно на 2%, добавляется в нем.

Группа "Пионер" основана в 2001 году на паритетных началах Андреем Грудиным и Леонидом Максимовым, она строит объекты жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. После самоубийства Грудина в 2020 году Максимов стал единственным владельцем компании.