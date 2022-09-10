МОСКВА. 10 сен — ПРАЙМ. Объем строительства жилья в Москве в 2021 году стал абсолютным рекордом за всю историю города, в российской столице получается органично строить новые здания, сообщил президент России Владимир Путин. Путин поздравил москвичей с 875-летием столицы

"В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание — и присутствующих в зале, и всех москвичей, — это абсолютный рекорд за всю историю города", — сказал Путин на торжественном мероприятии, просвещённом празднованию Дня города Москвы.

Президент России отметил, что это рекорд даже за период жилищного строительства 60-70 годов.

"Это действительно впечатляющий результат, строителям большое спасибо. Там, где были пятиэтажки или заброшенные промзоны, поднимаются современные кварталы со школами, детскими садами и парками, и рабочими местами. Хочу обратить на это внимание как на хороший пример организации городского пространства", — подчеркнул Путин.

По его словам, в этой сфере были проблемы — и с внутренней застройкой, и с тем, что не хватало социальных объектов. "В Москве стараются решить это органично — и получается", — добавил глава государства.

Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира, отметил глава государства.

"По дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры. Все это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия", — сказал он.

Как отметил президент, Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе по привлечению талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен.