МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Количество сделок с жильем на фоне проводимой в России частичной мобилизации может сократится на 15% на вторичном рынке и на 30% — на первичном, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Минстрой заявил о значительном потенциале сохранения динамики ввода жилья

По словам участников рынка, в первую очередь пострадает рынок новостроек. Так, руководитель аналитического центра "Циана" Алексей Попов отметил, что в первые дни после объявления мобилизации, 21-24 сентября, спрос на первичное жилье упал по сравнению с показателями предыдущих нескольких дней на 27%. Указала на случаи приостановки поиска новостроек и частичные отказы от сделок и председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов предупредил, что негативная обстановка на рынке первичного жилья может усугубиться за счет возможной паузы в проведении сделок с ипотекой. Как отметил директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, если оформленные ранее ипотечные сделки проводятся в штатном режиме, то количество консультаций по новым сделкам с ипотекой снизилось практически на четверть.

"В дальнейшем негативное развитие событие, сохранение текущего уровня ипотечных ставок и отсутствие скидок от девелоперов может привести к снижению количества сделок. Падение может составить до 30%", — сказал Хусаинов.

При этом эксперты не видят предпосылок для снижения цен застройщиками. По мнению Доброхотовой, если коррекция цен в меньшую сторону и произойдет, то она не превысит 1,5%.

Не исключают эксперты и проблем и на вторичном рынке жилья. По словам Попова, спрос в этом сегменте 21-24 сентября упал на 17%. Он не исключил, что в дальнейшем также будет много случаев разрывов сделок в связи с новыми жизненными обстоятельствами покупателей и продавцов.

По словам Хусаинова, максимально ожидаемое снижение количества сделок со "вторичкой" — 15%. При этом ряд покупателей будут пытаться добиться скидок от желающих продать жилье в срочном порядке. По оценке главы "Этажей", размеры дисконта могут достигать 8%.