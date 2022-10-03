МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Арендные доходы российских торговых центров на фоне существенного падения посещаемости могут сократиться по сравнению с допандемийным 2019 годом на 35-45%, считают в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Минфин оценил возможность изменения принципа расчета налога на недвижимость

По данным объединения, в последнее время посещаемость торговых комплексов по стране значительно снизилась — местами на 20% и более в сравнении с прошлогодними значениями, а доля пустующих площадей в них в отдельных случаях достигает рекордного уровня в 25-30%.

"Кроме того, продолжается переход покупателей в онлайн-сегмент. Учитывая то обстоятельство, что с марта 2022 года общая ситуация в торговых центрах близка к той, что была в период "пандемийных закрытий", экспертное сообщество оценивает потенциал падения арендного дохода торговых центров на 35-45% по сравнению с 2019 годом (и это без учета инфляционных процессов)", — говорится в сообщении организации.

По оценке РСТЦ, такое снижение приведет к переходу порога безубыточности объектов торговой недвижимости.

В качестве мер поддержки отрасли совет предлагает руководителям российских регионов рассмотреть возможность не начислять и не взимать налоги на недвижимое имущество организаций и земельный налог как минимум до сентября 2024 года.

Кроме того, по мнению объединения, необходимо ввести схему поквартального субсидирования потерь арендного дохода в форме грантов, зафиксировать, а там, где имеется возможность, снизить для торговых объектов стоимость коммунальных услуг, с нового года внедрить систему полного субсидирования открытия магазинов в торговых центрах, компенсировать стоимость подготовки кадровой замены для сотрудников, временно отсутствующих на ключевых штатных позициях управляющих компаний.