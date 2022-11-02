МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ввод жилья в России вырос за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 84,4 миллиона квадратных метров, написал в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Катастрофические прогнозы. Произойдет ли обрушение рынков недвижимости?

"Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться, за десять месяцев в стране ввели 84,36 миллиона квадратных метров жилья. Уверенно идем с опережением прошлого года", — отметил он.

В прошлом году в России построили 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом за всю историю страны.