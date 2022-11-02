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В России за десять месяцев вырос объем ввода жилья
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. Ввод жилья в России вырос за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 84,4 миллиона квадратных метров, написал в телеграм-канале... ПРАЙМ, 02.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ввод жилья в России вырос за десять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% — до 84,4 миллиона квадратных метров, написал в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться, за десять месяцев в стране ввели 84,36 миллиона квадратных метров жилья. Уверенно идем с опережением прошлого года", — отметил он.
В прошлом году в России построили 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом за всю историю страны.