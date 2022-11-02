МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Самолет" за девять месяцев 2022 года увеличила денежные поступления на 85% — до 127,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. Собственников квартир предупредили, когда их могут выселить

Объем продаж застройщиком первичной недвижимости вырос за три квартала на 70% — до 125,8 миллиарда рублей. В физическом выражении продажи увеличились на 54% — до 760,6 тысячи квадратных метров, указывается в сообщении компании.

Как отмечается в нем, средняя цена за квадратный метр проданной на протяжении девяти месяцев недвижимости составила 165,4 тысячи рублей, прибавив год к году 10%.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.