МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве за десять месяцев 2022 года зарегистрировало 88,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 14% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Москве изменится стоимость парковки

Как сообщила пресс-служба управления, в октябре зарегистрировано около 9,3 тысячи ипотечных сделок — на 5% ниже, чем месяц назад, и на 13% меньше, чем в октябре 2021 года.

"В октябре снижение показателей по ипотечным договорам на 5% к прошлому месяцу лежит в приемлемом диапазоне движения сделок на рынке недвижимости, тем более с привлечением кредитных средств, ведь в данном вопросе граждане максимально осторожно и взвешенно принимают решения", — отмечается в пресс-релизе.