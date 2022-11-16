МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на защиту прав граждан, которые утрачивают единственное жилье из-за признания сделки недействительной. Катастрофические прогнозы. Произойдет ли обрушение рынков недвижимости?

Документ, внесенный правительством России, подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который обратил внимание, что нормы законодательства о банкротстве не гарантируют реального и оперативного возвращения уплаченных по недействительной сделке денежных средств гражданину, для которого соответствующее жилое помещение было единственным.

Это касается сделок, которые совершены в течение одного года до принятия заявления о признании продавца банкротом или после принятия такого заявления, и признаны арбитражным судом недействительными.

Законопроект предусматривает, что в подобном случае денежные средства в размере ранее уплаченной суммы за жилое помещение по признанному недействительным договору его купли-продажи должны быть возвращены (переданы) гражданину, минуя конкурсную массу должника. Причем до перечисления этих средств гражданин и совместно проживающие с ним члены его семьи сохраняют право пользования этим помещением.

Кроме того, гражданину-покупателю в сделке, признанной недействительной, предоставляется право выкупа жилого помещения до его выставления на торги. Причем в этом случае будет возможен зачет суммы денежных средств, переданных гражданином должнику при недействительной сделке, с доплатой разницы между этой суммой и ценой выкупаемого жилья. Такой гражданин также будет вправе право участвовать в торгах по продаже жилого помещения и по общим правилам, предусмотренным законом о банкротстве.