МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Бывший исполнительный директор по работе с партнерами "Домклика" (сервиса Сбербанка) Александр Попов стал генеральным директором ООО "Самолет плюс" — структуры девелопера "Самолет". Катастрофические прогнозы. Произойдет ли обрушение рынков недвижимости?

Как указывается в пресс-релизе девелоперской компании, Попов возглавит подразделение, объединяющее онлайн-платформу сервисов в сфере недвижимости и сеть районных отделений по всей России.

При этом основатель и управляющий партнер "Самолет плюс" Дмитрий Волков сохраняет долю в компании. "Он возглавит совет директоров общества и сконцентрируется на стратегическом развитии проекта в России и выходе на зарубежные рынки", — уточняется в пресс-релизе.

Девелоперская группа "Самолет" строит жилье в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.