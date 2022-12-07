МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в 2023 году ожидаются на уровне 300 миллиардов рублей — на 20% ниже по сравнению с 2022 годом, следует из презентации консалтинговой компании Core.XP, имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость. В России снизятся инвестиции в коммерческую недвижимость в 2022 году

В ней указывается, что общий объем инвестиций в российскую недвижимость в текущем году будет на 8% ниже результатов предыдущего года, составив, по предварительным данным, 375 миллиардов рублей.

Вложения в коммерческую недвижимость вырастут на 25% в годовом выражении — до 221 миллиарда рублей, отчасти за счет продажи объектов иностранными собственниками, которые ушли или находятся в процессе выхода с российского рынка. В то же время инвестиции в площадки под жилье могут упасть на треть, говорится в презентации.

"Что касается прогноза на 2023 год, то высокий риск мировой рецессии в следующем году окажет дополнительное давление на экономику России: по предварительным данным, ВВП страны в 2023 году может снизиться на 2-4%. Мы ожидаем, что в 2023 году общий объем вложений в недвижимость России может достигнуть порядка 300 миллиардов рублей, при этом около 200 миллиардов рублей придется на объекты коммерческой недвижимости", — полагают аналитики компании.

По их мнению, с учетом продолжающегося процесса ухода иностранных собственников с российского рынка в 2023 году также могут наблюдаться крупные сделки с коммерческой недвижимостью.