МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ПИК по итогам 11 месяцев 2022 года сохраняет первое место среди российских девелоперов по вводу жилья с результатом 1,78 миллиона квадратных метров, свидетельствуют данные портала "ЕРЗ.РФ". Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Это 79 многоквартирных домов и два дома с апартаментами в 42 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (58%), на Московскую область приходится 32% введенного жилья", — говорится в сообщении портала.

ПИК удерживает первое место по вводу жилья шестой год подряд. В 2021 году застройщик ввел 2 миллиона квадратных метров. В 2022 году он планирует сдать 2,18 миллиона "квадратов" жилья.

На второе место в рейтинге ЕРЗ вышла Setl Group с объемом ввода в январе-ноябре 696 тысяч квадратных метров. "Самолет" оказался на третьем месте с показателем 554 тысячи квадратных метров.

На четвертом месте среди российских девелоперов по вводу жилья по итогам 11 месяцев остается "А101", сдавшая 514 тысяч квадратных метров. Пятую строчку рейтинга занимает ЛСР, которая с начала года ввела 486 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, в десятку крупнейших российских застройщиков жилья, по данным ЕРЗ, вошли: ставропольский "Югстройинвест", Фонд реновации Москвы, "Эталон", "Главстрой" и Управление гражданского строительства Москвы.