МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На прошлой неделе рост продаж нового жилья в 16 городах Китая замедлился в результате сокращения числа сделок в крупнейших из них и под давлением роста случаев заражения COVID-19. Замедление наблюдалось, несмотря на ослабление карантинных мер. Россиянам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

В расчете по метражу продажи с 11-17 декабря по сравнению с предыдущей неделей увеличились на 1,4%, сообщила China Index Academy — одна из крупнейших независимых компаний рынка недвижимости Китая. На неделе 4-10 декабря продажи выросли на 4,9%.

В последние недели власти Китая усилили финансовую поддержку девелоперов, несколько ослабив введенные в середине 2020 года меры борьбы с чрезмерной задолженностью, которые спровоцировали дефолты по долгам и остановку строительства, на которое некоторые покупатели отреагировали отказом от выплат по ипотечным кредитам.

Меры стимулирования способствовали некоторому улучшению настроений на рынке, но рост заболеваемости COVID после резкого смягчения многих ограничений 7 декабря ослабил темп восстановления продаж.

В воскресенье улицы крупнейших китайских городов были пугающе пустынны, потому что люди боялись выходить из дома, в то время как по всей стране наблюдался резкий рост числа случаев заражения.

Продажи в Пекине упали на 29,4%, а в Шанхае — на 29,0%.

На закончившейся в пятницу Центральной экономической рабочей конференции представители высшего руководства Китая обещали поддерживать рынок недвижимости и потребление. Многие меры с подобными целями уже были приняты ранее в этом году.