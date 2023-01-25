МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в 2022 году 85 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья — на 14% меньше, чем в 2021 году, сообщила пресс-служба управления. В Москве за год снизилось количество ипотечных сделок

С учетом нежилой недвижимости продажи "первички" снизились за год на 15% — до 122 тысяч ДДУ, уточняется в сообщении.

По данным управления, в декабре зарегистрировано 8,9 тысячи ДДУ на рынке жилья — на 49% больше результатов прошлого месяца, но на 17% меньше, чем в декабре 2021 года. С учетом нежилой недвижимости зафиксировано 12,2 тысячи сделок — на 51% выше данных ноября, но по сравнению с декабрем 2021-го падение составило 23%.

Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2022 году упало в сравнении с предыдущим годом на 22% — до 132,6 тысячи.