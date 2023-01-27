МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Строительный холдинг ЛСР в 2022 году снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 3% — до 93 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Продажи новостроек в США в декабре неожиданно выросли

Как указывается в нем, в физическом выражении объем продаж составил 506 тысяч квадратных метров. В сравнении с 2021 годом он сократился на 17%.

За год ЛСР ввела в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров чистой продаваемой площади — на 9% больше, чем годом ранее. В продажу компания вывела 733 тысячи "квадратов".

ЛСР – один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель стройматериалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Екатеринбурге и Сочи. Основной владелец компании – Андрей Молчанов.