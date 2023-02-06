МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила разработать законопроект, согласно которому при строительстве зданий, в том числе отелей, на курортах будет проводиться экологическая экспертиза, сообщает газета "Известия" в понедельник. МЭР отметило рост турпотока на горнолыжные курорты Кавказа в 2022 году

При стройке и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях планируется проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мера должна стать гарантом того, что новые гостиницы не нанесут вреда природе.

Член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов предположил, что речь идет об экспертизе, которая определяет степень возможного негативного влияния объекта на окружающую среду на курортах и лечебно-оздоровительных землях.

"Сегодня такая экспертиза проводится только для объектов, которые относятся к опасному производству, для предприятий по переработке отходов, мусорных полигонов, технически сложных зданий и так далее", — цитируют "Известия" председателя совета директоров "Бест-Новострой", управляющего партнера Dombook Ирину Доброхотову.