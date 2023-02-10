МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ипотека в России восстановилась до уровня 2021 года, но качество кредитов и новые схемы от застройщиков вызывают беспокойство ЦБ, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк фиксирует новые схемы с кешбэком при покупке квартир. В случае необходимости ЦБ будет принимать меры, отметила Набиуллина.

Если будут появляться все новые схемы обхода застройщиками мер регулирования, ЦБ предложит четко зафиксировать допустимые варианты на законодательном уровне, добавила она.