АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Министерство торговли Турции на три месяца запретило экспорт контейнерных домов и сборных конструкций для срочного удовлетворения потребности во временном жилье для пострадавших от землетрясений, передает телеканал TRT Haber. Турция частично приостановит импорт золота, пишут СМИ

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека.

"Министерство торговли запретило экспорт контейнерных домов и сборных конструкций на 3 месяца, чтобы срочно удовлетворить потребность во временном жилье, возникшую в первую очередь из-за землетрясений", — передал телеканал.