МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В элитных загородных поселках вдоль Рублёво-Успенского шоссе в Подмосковье в 2022 году было продано всего лишь 74 дома, в сравнении с предыдущим годом продажи упали более чем втрое, сообщил РИА Недвижимость директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. Продажи вторичного жилья в Москве снизились в январе на 17 процентов

"Если в 2021 году было продано более 250 домов и сделки были подтверждены Росреестром, то в 2022 году мы зафиксировали только 74 подтвержденных переходов прав собственности", — рассказал он.

Существенное падение активности покупателей элитной недвижимости на Рублёвке, по словам Колосницына, вызвано резкими колебаниями валютных курсов после начала военной операции на Украине и общей экономической и политической нестабильностью.

Количество же выставленных на продажу лотов в локации за год выросло, по данным Penny Lane, на 12% — до 657, в том числе за счет нового предложения на первичном рынке.

По подсчетам консалтинговой компании NF Group, общая стоимость выставленной на продажу элитной загородной недвижимости Подмосковья выросла за 2022 год на 2% — до 595 миллиардов рублей. Всего на этом рынке экспонировалось почти 2,3 тысячи лотов (+14% к 2021 году), 81% из которых относятся к вторичному сегменту. Основной объем предложения сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях.

На Рублёвке же аналитиками NF Group зафиксирован самый высокий средний бюджет вторичного предложения — 481 миллион рублей за коттедж. За год показатель увеличился на 5%.