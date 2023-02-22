МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Резкий рост арендной платы в Турции после землетрясений — "позор и грех", заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Путин поручил запустить программу льготного жилья для работников ОПК

Отмечается, что в Анкаре аренда жилья значительно подорожала. Стоимость квартир, которая ранее составляла 530-636 долларов, после катастрофических землетрясений достигла 795-954 долларов. При этом правительство выделяет около 265 долларов помощи.

По словам главы турецкого МВД, такой рост цен является вопросом злоупотреблений.

"Это позор. Это грех. Вы не увидите никакой пользы от этих денег", — подчеркнул Сойлу. Его слова приводит турецкая газета Aydınlık.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Катастрофа унесла жизни более 42 тысяч человек, став самой масштабной в истории страны.