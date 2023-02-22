МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россияне стали лидерами по покупке жилья в Таиланде в 2022 году, скупив недвижимости на 25 миллионов долларов, что вызвало рост цен и недовольство местных жителей, сообщает портал Thaiger. Глава МВД Турции назвал резкое повышение арендной платы "позором и грехом"

Согласно Тайскому информационному центру недвижимости (REIC), на долю россиян в данный момент приходятся рекордные 40 процентов всей жилой площади, проданной на международном аэропорте Пхукет. Стоимость покупки составила 25 миллионов долларов.

"В результате наплыва богатых русских посетителей, цены на недвижимость в некоторых районах Таиланда поднялись до рекордного уровня", — рассказали тайские риэлторы.

Отмечается, что роскошные апартаменты, аренда которых стоила 1000 долларов в месяц, подорожали в шесть раз.

Наплыв богатых россиян также вызвал недовольство местных из-за потери работы. Подчеркивается, что граждан России в туристическом секторе в основном обслуживают соотечественники, а не местный бизнес.