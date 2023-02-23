АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Остановить процесс резкого подорожания цен на аренду жилья в Турции возможно только вмешательством государства, заявил РИА Новости турецкий эксперт Мехмет Перинчек. Глава МВД Турции назвал резкое повышение арендной платы "позором и грехом"

Проблема цен на аренду жилья в Турции рискует превратиться в социальный кризис, меры правительства оказались недостаточными, и цены вновь взлетели из-за миграции, вызванной сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщила ранее в четверг газета Dünya. Эксперты по недвижимости ожидают серьезного роста цен на аренду жилья по всей Турции из-за землетрясений, особенно это будет заметно в Стамбуле. При этом глава МВД Сулейман Сойлу ранее назвал "позором и грехом" резкое повышение арендной платы за квартиры в стране после такого.

"Остановить процесс резкого подорожания цен на аренду жилья в Турции возможно только вмешательством государства. Это стало потребностью. Возможна политика "замораживания" цен либо введение "пололка цен", исходя из территории расположения здания и квадратного метра. Возможно также строительство большого числа социального жилья (TOKI), чтобы квартиры были доступны для малообеспеченных слоев населения", — сказал Перинчек.

"Ситуация с TOKI показала, что государственное вмешательство в экономику приносит результаты. Думаю, этот процесс необходимо продолжить", — добавил он.

Комментируя же различные акции остановки продажи и аренды жилья иностранцам в Турции, эксперт отметил, что они вряд ли возымеют эффект.

"Турция – страна туризма, страна, привлекающая туристов. Такого рода кампании могут иметь обратный эффект, нанеся ущерб имиджу страны", — отметил он.